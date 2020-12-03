Будет ли в Украине локдаун - пока неизвестно.

Руководители разных уровней - от больниц до страны в случае введения локдауна должны анализировать ошибки, пробелы и разбираться, что можно сделать лучше.

Такое мнение высказал врач, президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров в эфире ток-шоу "Право на власть.

"И за тот период, в случае локдауна две или три недели, эксперты говорят, что следует вводить локдаун в течение трех недель, то за эти три недели не просто сидеть и отдыхать, а догонять то, что не было сделано весной и то, что недоделано в течение с весны до зимы ", - отметил эксперт.

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Врач констатирует: недоработок было достаточно.

"Главное, на чем следует сконцентрироваться, это на максимальном обеспечении коек кислородом, проведении аудита ошибок, что было сделано так, что было сделано не так. И дальнейшая работа", - резюмировал он.

Локдаун в Украине: что известно

По данным ряда СМИ, в Украине могут ввести жесткий карантин уже в декабре. Известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не хотел бы введения полного жесткого карантина на новогодние праздники.

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Автор: Юрий Годован