Дубров предлагает привязываться к цифре по заполненности коек.

Жесткий локдаун в Украине нужно вводить в случае заполненности коек для пациентов с коронавирусом на 70-75%.

Такое мнение озвучил врач, президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Все-таки количество коек от трех тысяч заведений, 242 было в начале, на сегодня более 600 заведений, 61 тысяча 674 койки. То есть, в принципе, многое делается. Аппаратов ИВЛ, я, как президент ассоциации, ежегодно собираю отчет со службы, то в начале года у нас было 3 600 аппаратов ИВЛ", - отметил он, добавив, что сегодня их уже около 5000.

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Задействовано из них менее 700, добавляет врач. Кислородных коек было в разы меньше - 8 тысяч было на август, сейчас их 31 тысяча.

"Я не политик и не прогнозист, я могу говорить о том, что мне кажется, вводить жесткий локдаун следует в том случае, когда количество коек будет заполнено на 70-75%. Это моё личное мнение. Когда мы подходим к порогу 75%, мне кажется, уже следует жесткие меры со стороны правительства принимать. А сейчас заполняемость 50%", - резюмировал эксперт.

Локдаун в Украине: что известно

По данным ряда СМИ, в Украине могут ввести жесткий карантин уже в декабре. Известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не хотел бы введения полного жесткого карантина на новогодние праздники.

3 декабря СМИ сообщили, что Кабинет министров Украины рассматривает вариант введения локдауна на три недели после Нового года со 2 по 21 января.

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Автор: Юрий Годован