Врач отметил, что ограничительные карантинные меры могли дать результат еще весной, когда число зараженных COVID-19 было минимальным.

В Украине ужесточение карантина не позволит справиться с эпидемией COVID-19 - одолеть вирус можно будет только после выработки коллективного иммунитета, для чего большинство граждан должны переболеть.

Об этом врач-инфекционист Киевской городской больницы Евгений Дубровский рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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Именно такой способ медик назвал наиболее действенным для борьбы с эпидемией коронавируса.

"Вы очень удивитесь, но мой ответ такой - большая часть людей болеет и должна переболеть", - заявил Дубровский.

По мнению доктора, именно это сейчас происходит в Украине.

"Процесс уже запущен, его остановить не получится. Мы можем рассуждать, умничать, говорить о каких-то закрытиях, карантине - это просто все оттягивает время. Это ничего не поменяет. Все равно большая часть людей переболеет", - подчеркнул он.

Дубровский также отметил, что ограничительные карантинные меры могли дать результат еще весной, когда число зараженных COVID-19 было минимальным, и больных "можно было отследить, изолировать, в обсервацию посадить".

"Я не только про Украину говорю - весь мир поступил странно. ВОЗ называет болезнь самой опасной. Ну хорошо, вы называете, а потом из Китая на весь мир летят самолеты. Это нарушает законы любой страны, Украины, в том числе. Если это особо опасное заболевание, кто дал право без обсервации развозить людей по всему миру", - возмущается врач.

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Локдаун в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе гостиниц (кроме выполняющих социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров. Карантин выходного дня действовал до 30 ноября.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели можно скорее.

2 декабря Шмыгаль сообщил, что карантин выходного дня Кабмин не будет продлевать. На территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

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Автор: УНИАН