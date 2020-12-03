Врач предлагает запретить массовые скопления людей во время пандемии.

Позволить избежать полного локдауна в Украине можно посредством соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Такое мнение высказал врач, президент Ассоциации анестезиологов Сергей Дубров в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Сознание граждан Украины в соблюдении масочного режима, соблюдении социального дистанцирования позволило бы избежать локдауна", - отметил врач.

Он добавил, что в развитых странах достаточно большие штрафы за нарушение эпидемических требований. Для уменьшения количества больных коронавирусом, по его словам, нужно запретить массовые скопления людей.

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"Запретить празднования массовые, к которым мы привыкли. Думаю, один год следует перетерпеть и воздержаться от этого, так как не всегда больной человек знает, что он болен. Есть бессимптомное течение заболевания. И даже до начала клинических симптомов человек может быть опасно контагиозен, опасен для окружающих. Меня, честно говоря, очень раздражают те люди, которые категорически отказываются носить маску, категорически отказываются соблюдать элементарные меры. В маске трудно дышать? В маске не трудно дышать, если маску менять, если маска не носится два месяца, те поры в ткани не забились. Совершенно спокойно можно ходить в маске", - отметил врач.

Оптимальным периодом для введения локдауна с экономической точки зрения Дубров назвал конец декабря - на две-три недели.

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"Я не экономист, я врач — здесь мне трудно говорить. Транспорт - опять же, соблюдая правила противоэпидемические в транспорте, это было бы безопасно. Если маршрутка набивается полная, не закрываются двери, и часть людей держит маску на подбородке или под носом, опять-таки, это опасно и такого быть не может", - добавил он.

Локдаун в Украине: что известно

По данным ряда СМИ, в Украине могут ввести жесткий карантин уже в декабре. Известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не хотел бы введения полного жесткого карантина на новогодние праздники.

3 декабря СМИ сообщили, что Кабинет министров Украины рассматривает вариант введения локдауна на три недели после Нового года со 2 по 21 января.

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Автор: Юрий Годован