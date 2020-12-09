В то же время в правительстве сообщили, что точной даты введения новых ограничений еще нет.

Анонсированный на январь локдаун в Украине по факту будет не локдауном, а усилением карантинных ограничений. В Кабмине его называют жестким карантином.

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Об этом ТСН рассказали источники в правительстве. По их словам, во время ограничений тотальных запретов не будет, а потому это "не совсем локдаун".

"Называйте это, как хотите, но ведь транспорт будет работать, поэтому это не совсем локдаун", - сказал собеседник.

В то же время в правительстве сообщили, что точной даты введения новых ограничений еще нет и окончательное решение будет приниматься сегодня, 9 декабря, на заседании Кабмина.

Что известно о январском локдауне

По информации СМИ, Кабинет министров может ввести локдаун уже с 8 по 25 января. Однако окончательно с решением определятся во второй половине дня.

Обсуждение соответствующего постановления, однако перечень вероятных запретов локдауну уже обнародован.

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Автор: Дмитрий Захаров