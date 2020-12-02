Сейчас от Минздрава ждут расширенный анализ карантина выходного дня.

Кабинет министров Украины ожидает от Министерства здравоохранения расширенный анализ карантина выходного дня, который сегодня решили не продлевать. При этом даты возможного введения локдауна пока нет.

Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24".

"Пока мы видим только статистику, которая озвучивается ежедневно… Но мы ждем и прогнозов… То есть, падение, которое было в течении трех недель по заболеваемости, фактически плато, на которое мы вышли. Поэтому сейчас надо получить подтверждение, насколько оно может быть позитивным", - сказал представитель Кабмина.

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Он добавил, что в случае введения дополнительных ограничений речь не будет идти об остановке междугороднего и международного сообщения. При этом сферы торговли и креативной индустрии могут столкнуться с более жесткими мерами.

Локдаун и карантин в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме выполняющих социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров. Карантин выходного дня действовал до 30 ноября.

Сегодня Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не будет продлевать действие карантина выходного дня, в то же время на территории всей страны будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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Автор: Юрий Годован