Продлевать карантин выходного дня в Украине не будут, подчеркнул Степанов.

В Украине не будут продлевать действие карантина выходного дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

Он напомнил, что любые карантинные ограничения вводятся постановлением правительства. При этом отметил, что карантин выходного дня закончился 30 ноября.

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Степанов напомнил, что Украина сейчас "находится в достаточно серьезных карантинных ограничениях, которые есть сегодня, завтра и послезавтра. Продлевать карантин мы не вносим, мы не планируем".

На уточняющий вопрос означает ли это, что в ближайшие выходные будут лишь те ограничения, которые есть в течение всей недели, Степанов ответил: "Да".

Карантин выходного дня в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме тех, которые выполняют социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

По информации СМИ, в Кабинете министров уже согласовали дату введения локдауна - жесткий карантин будет действовать с 23 декабря до 15 января.

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Авторы: Юрий Годован, Надя Пришляк