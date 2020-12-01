По словам Степанова, к февралю 2021 года нужно подойти с низким ростом заболеваемости.

В Украине нужно ввести локдаун на три недели, чтобы сбалансировать рост заболеваемости коронавирусом (COVID-19) до февраля 2021 года.

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Об этом в эфире "Свободы слова" заявил глава Минздрава Максим Степанов. Чиновник отметил, что, кроме коронавирусной болезни, в стране наблюдается обострение по гриппу.

"Локдаун, который нам нужен, – это трехнедельный локдаун потому, что кроме ситуации с ковидом, которая у нас есть, у нас есть сезонные обострения по гриппу, и это все влияет. Нам очень важно, чтобы мы подошли к февралю не с высоким ростом заболевания, а чтобы это у нас было сбалансировано", – пояснил министр здравоохранения.

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Автор: УНИАН