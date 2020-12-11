Виктор Ляшко напомнил, что после январских ограничений планируется возвращение к запретам, которые действуют и сейчас.

В Украине после гуляний на новогодне-рождественские праздники, вероятно, может произойти очередной всплеск заболеваемости коронавирусом.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Поэтому правительство усилило карантин после Нового года, с 8 по 24 января включительно, для достижения максимального эффекта введенных мер после того, как страна будет выходить из ограничений.

"Мы прекрасно понимаем, что с Нового года до Рождества мобильность людей уменьшается. И люди контактируют больше со своими родными и близкими, с людьми, с которыми празднуют. С людьми, с которыми празднуют, будет ли карантин установлен, не будет, этот контакт все равно произойдет. Поэтому ограничения с 1 до 8 января не дадут того ожидаемого эффекта, которого мы рассчитываем. Мы достаточно долго дискутировали, прогнозировали, и решили внедрять карантин именно с 8 числа, чтобы иметь максимальный эффект после того, как они будут сниматься", - сказал главный санитарный врач Украины.

Ляшко напомнил, что после январских ограничений планируется возвращение к запретам, которые действуют и сейчас. Речь идет об ограничениях, которые характерны для "оранжевого" уровня эпидемической опасности для Украины. В то же время по словам главного санитарного врача, и в мире, и в Украине наступила так называемая "пандемическая усталость".

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"И мы, и европейцы, даем возможность отпраздновать новогодние и рождественские праздники, понимая, что после этого возможно, будем ожидать всплеск коронавирусной болезни после этого празднования", - подытожил Виктор Ляшко.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введение усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.

Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: УНИАН