Он подчеркнул, что небольшими карантинными ограничениями распространение коронавируса уже не остановить. Они могли использоваться месяц назад.

Экс-заместитель министра здравоохранения и руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк считает, что локдаун в Украине необходимо вводить в ближайшие дни.

Как он сообщил в эксклюзивном интервью "УНИАН", через месяц области должны начать из него выходить, при условии выполнения целевых индикаторов.

Читайте такжеВрач рассказал об "интересной ситуации" с гриппом из-за коронавируса

Ковтонюк пояснил, что существует четыре целевых индикатора, отражающих возвращения контроля над распространением коронавируса.

Они касаются количества случаев, количества положительных тестов (5% от всех взятых) и количества заполненных коек в больницах. Кроме того, необходимо, чтобы динамика хода эпидемии стабильно шла на убыль.

"Через месяц жесткого локдауна смотрим на индикаторы и выходим, или ждем еще неделю. Мы думаем, что при таких условиях во второй половине января с карантину можно было бы выйти всей страной", – отметил Ковтонюк.

Он подчеркнул, что логика такого подхода в том, что на короткий период "дают подышать" врачам и снимают с них нагрузки на месяц. При этом система тестирования и отслеживания контактов должна "прийти в себя" и усилиться.

"Я могу объяснить почему месяц, а не две, не три недели. У нас обсуждается вариант: "Давайте закроемся, потом откроемся, затем снова закроемся". Так работать не будет. В Европе локдаун начинал влиять на количество случаев лишь на второй-третьей неделе, а на пятой-шестой – уменьшалось количество госпитализированных и смертей вследствие COVID-19", – напомнил Ковтонюк.

Эксперт пояснил, что это связано с тем, что существует "отложенный эффект". Согласно европейским исследованиям, от инфицирования до заболевания проходит в среднем пять дней, до госпитализации – 10-14, до смерти – 14-18 дней.

"Влияние каких-либо ограничений состоится не ранее двух-трех недель. Мы не сможем понять раньше чем через месяц, есть ли устойчивая тенденция к снижению", – добавил Ковтонюк.

Он подчеркнул, что небольшими карантинными ограничениями распространение коронавируса уже не остановить. Они могли использоваться месяц назад.

Локдаун в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Влад Абрамов