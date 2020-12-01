Окончательного решения о локдауне в Украине по-прежнему нет.

Украине не удастся избежать усиления карантина и введения тотального локдауна.

Такое мнение высказал врач-инфекционист Владимир Курпита в эфире канала "Украина 24".

Говоря о готовности больниц к приему пациентов, эксперт отметил, что большинство областных центров сумели наладить систему подачи кислорода. Впрочем, эта проблема остается актуальной для районных центров и небольших городов. При этом Курпита отметил, что "министр и заместители на выходных выезжали в регионы, проверяли готовность, и их оценки не очень утешительны".

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"Я бы не был очень оптимистичным в отношении невведения тотального локдауна. Опыт всех стран Европы говорит, что когда-то Украина должна прийти к этому периоду", - подчеркнул он.

Локдаун и карантин выходного дня в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.

В частности в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме тех, которые выполняют социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

По информации СМИ, в Кабинете министров уже согласовали дату введения локдауна - жесткий карантин будет действовать с 23 декабря до 15 января.

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Автор: Юрий Годован