Радуцкий перечислил ограничения, которые могут ввести в Украине в рамках жесткого карантина.

Введение в Украине жесткого локдауну зависит от количества заполненных мест в "коронавирусных" больницах.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования Михаил Радуцкий в эфире канала "Украина 24".

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Условия для введения локдауна в Украине

Радуцкий уточнил, что "локдаун не лечит ковид", однако дает возможность разорвать цепь распространения болезни и перезагрузить медицинскую систему, дать ей отдохнуть.

"По словам министра здравоохранения, сегодня Украина имеет 52 тысячи специализированных коек для приема больных ковид. Последние семь дней, что касается карантина выходного дня, действительно он не дал ожидаемый результат. Но мы уже последнюю неделю имеем на сегодняшний день, что количество загрузки коек в украинских стационарах составляет 27-28 тысяч, примерно половину от имеющихся коек. Это не так, как хотелось бы, потому что цепь, к сожалению не остановилась, не разорвалась. Но хотя бы система имеет такой стенд-бай. Если эта загруженность коек будет расти, если это будет 35-40 тысяч, то это первый показатель, что надо вводить локдаун, потому что система ляжет, она не выдержит", - заявил Радуцкий.

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Депутат добавил, что пока неизвестно, когда именно будет усилен карантин.

"Сегодня точную дату я вам не могу сказать. Единственная точная дата, что за семь дней до этой даты, мы будем знать", - отметил он.

Что будет предусматривать локдаун

По словам руководителя комитета, во время локдауна все офисные работники должны перейти на дистанционную работу. Работать будут только объекты критической инфраструктуры - больницы, АЭС, аптеки и маленькие магазины. Все остальное должно быть закрыто, уточнил нардеп.

"Что касается транспорта - я думаю, что международное авиасообщение нет смысла закрывать. Потому что мы для чего делаем локдаун? Чтобы уменьшить накопление людей в каких-либо местах. Если люди могут себе позволить поехать где-то на отдых (а на новогодние праздники у нас всегда эта традиция, люди уезжали), то мы тоже уменьшаем концентрацию людей, это тоже даст возможность разорвать цепь... Международное авиасообщение я бы не закрывал, а вот транспорт должен быть закрыт, кроме служебного для того, чтобы люди могли добраться на ту работу, где они работают даже в локдаун. Должны быть закрыты ТРЦ, все развлекательные заведения, должны быть ограничения на скопление людей даже на свежем воздухе", - рассказал Радуцкий.

В ограничениях Украина может использовать опыт других стран Европы, добавил он.

Локдаун в Украине: что известно

11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня. В частности, в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, была запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме тех, что выполняют социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров. Карантин выходного дня действовал до 30 ноября.

2 декабря премьер Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не будет продолжать действие карантина выходного дня, в то же время на территории всей страны будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

25 ноября Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за введение в Украине полного локдауна на 3-4 недели как можно скорее.

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Автор: Юрий Годован