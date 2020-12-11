По решению Кабмина, усиленный карантин в Украине будет введен с 8 января.

В Украине могут усилить карантин раньше запланированной даты 8 января. Такую возможность не исключает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу", пишет "Сегодня".

Нардеп уточнил, в случае избрания новой даты локдауна об этом предупредят за семь дней до начала его действия. По прогнозам, которые озвучил Радуцкий, декабрь Украина пройдет с показателями в 16 тысяч новых случаев коронавируса в сутки.

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"Никто не говорит, что это будет именно 8 января (усиление карантина - УНИАН). Если ситуация будет ухудшаться, правительство за 7 дней может предупредить о других датах... Никто не будет ждать 8 января", - сказал он.

Радуцкий считает, что 8 января будет пиковая нагрузка из-за предшествующих ему праздников.

"Новый год даст увеличение, никуда мы от этого не денемся", – отметил он.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Также, Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений "оранжевой" зоны, которые действуют сегодня, до 28 февраля 2021 года.

Кроме этого, правительство разрешило заведениям питания в новогоднюю ночь работать до 01:00, а не до 23:00.

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Автор: Юрий Годован