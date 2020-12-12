Жесткий карантин в январе ввели для того, чтобы избежать серьезного роста заболеваемости коронавирусом в феврале.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". Он считает, что январский жесткий карантин не совсем правильно характеризовать как "локдаун".
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На вопрос, есть ли вероятность, что январский локдаун отменят, Степанов ответил: "Во-первых, я бы не называл это локдаун. Это довольно жесткий карантин. Если локдаун в том виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум 1 км от дома - это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации".
Министр добавил, что если карантин в январе не будет усилен, то придется в феврале экстренно вводить локдаун на фоне большого роста заболеваемости.
Карантин в Украине: от адаптивного к жесткому
- 11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.
- Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.
- 17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.
- 25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.
- В правительстве начали говорить о так называемом "интеллектуальном локдауне". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, так называемый "интеллектуальный локдаун" предусматривать выход из него регионов в разное время.
- 4 декабря в Кабмине заявили, что выступают за введение локдауна не в декабре, а в январе.
- 9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года.
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