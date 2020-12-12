Министр здравоохранения считает, что январский жесткий карантин не совсем правильно характеризовать как "локдаун".

Жесткий карантин в январе ввели для того, чтобы избежать серьезного роста заболеваемости коронавирусом в феврале.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". Он считает, что январский жесткий карантин не совсем правильно характеризовать как "локдаун".

Читайте также"С 1 по 6 января – это природной локдаун": Степанов обосновал дату жесткого карантина

На вопрос, есть ли вероятность, что январский локдаун отменят, Степанов ответил: "Во-первых, я бы не называл это локдаун. Это довольно жесткий карантин. Если локдаун в том виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум 1 км от дома - это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации".

Министр добавил, что если карантин в январе не будет усилен, то придется в феврале экстренно вводить локдаун на фоне большого роста заболеваемости.

Карантин в Украине: от адаптивного к жесткому

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Андрей Василюк