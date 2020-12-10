9 декабря правительство приняло решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает на 40-50% уменьшение количества инфицированных коронавирусом благодаря усилению карантина 8-24 января.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Мы рассчитываем на эффект не менее 40-50% снижения количества инфицированных за этот период", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря правительство приняло решение о введении усиленных карантинных ограничений в Украине с 8 по 24 января.

На этот период предусмотрено ограничение деятельности: учреждений культуры (проведение концертов, спектаклей, выставок, работа кинотеатров) развлекательных заведений и любых развлекательных мероприятий (дискотек, работа ночных клубов, в том числе аренда помещений под любые корпоративы), учебных заведений (школы и университеты), кроме детсадов; всех средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации.

Также запрещена работа спортзалов, фитнес-центров, бассейнов (кроме занятий на улице и профессиональных команд), однако разрешены профессиональные спортивные мероприятия без зрителей.

Предприятия общественного питания будут работать только на вынос или с доставкой, а салоны красоты - только по предварительной записи без ожидания внутри.

Государственные и коммунальные учреждения переводятся на дистанционную работу и учебу.

Также будет запрещено функционирование рождественских ярмарок после 8 января.

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Автор: Леся Лещенко