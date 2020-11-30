Пресс-секретарь президента отмечает, что при сильном росте количества больных СOVID-19 нужно будет ввести жесткий карантин.

Возможность введения жесткого карантина сохраняется, но точной даты еще нет.

Читайте такжеКабмін оцінив витрати на компенсації українцям під час локдаунуОб этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Instagram.

"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", - заявила Мендель.

"Изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики. Угроза локдауна зависит от каждого из нас в отдельности: как мы соблюдаем меры безопасности, подвергаем ли опасности других", - подчеркнула пресс-секретарь.

Карантин в Украине

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Автор: Виталий Саенко