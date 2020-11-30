Возможность введения жесткого карантина сохраняется, но точной даты еще нет.
Читайте такжеКабмін оцінив витрати на компенсації українцям під час локдаунуОб этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в Instagram.
"Возможность локдауна сохраняется. При сильном росте количества больных его нужно будет ввести. На этом сходятся не только чиновники, но и представители местной власти. Однако пока точной даты нет", - заявила Мендель.
"Изучаются все возможные сценарии, прогнозы, прорабатываются возможности медицинской системы и экономики. Угроза локдауна зависит от каждого из нас в отдельности: как мы соблюдаем меры безопасности, подвергаем ли опасности других", - подчеркнула пресс-секретарь.
Карантин в Украине
- 11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.
- Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.
- 17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.
- 25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.
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