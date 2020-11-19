На вопрос введения жесткого карантина в Украине можно смотреть с разных позиций, однако с медицинской точки зрения «локдаун» необходим.
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Такое мнение в комментарии ТСН высказала врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.
"Вопрос относительно локдауна - я их очень не люблю, потому что у каждого своя правда. И она действительна, с какой стороны вы на нее смотрите. Со стороны врачебной – он нужен, потому что, действительно, сейчас тяжело. И если пофантазировать, что нагрузка увеличится в полтора-два раза, то я не уверена, что все будет хорошо, даже так, как оно сейчас. Но, если смотреть с позиции бизнеса, - локдаун может поставить некоторые предприятия на грань закрытия или вообще уничтожить", – отметила она.
По поводу карантина медик отметила: "Если это даст хоть какой-то процент уменьшения заболеваемости на единицу времени, для меня как для врача это было бы хорошо. Но у меня нет информации, чтобы оценить, насколько это повлияет экономически. И стоит ли оно того - это вообще философский вопрос".
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