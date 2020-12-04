Жесткий карантин решили не вводить в декабре из-за политических и экономических причин.
Такое мнение высказал политолог Петр Олещук в эфире канала "Украина 24". По его словам, введение локдауна отложили не по медицинским причинам, а из-за нежелания чиновников брать на себя ответственность за принятие решения.
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"Почему эти дни, а не другие? Решение о локдауне само собой довольно неприятное, люди не очень любят о нем вспоминать. И никому оно популярности не прибавит. Так что понятно, когда политики занимают такую позицию, что нужно отложить что-либо", — сказал он.
Также, по словам Олещука, одной из причин является состояние государственного бюджета.
"И есть экономические соображения, потому что в бюджете и так проблемы с наполнением, и в таких условиях любое противодействие экономике будет восприниматься очень негативно. Поэтому у нас вся эта история с локдауном превратилась в попытки отложить, попробовать альтернативы, попробовать другие варианты ...",- сказал он.
Когда в Украине введут локдаун
- 25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.
- В правительстве начали говорить о так называемом "интеллектуальном локдауне". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, так называемый "интеллектуальный локдаун" будет предусматривать выход из него регионов в разное время.
- 4 декабря в Кабмине заявили, что выступают за введение локдауна не в декабре, а в январе.
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