По мнению политолога, введение локдауна отложили не по медицинским причинам, а из-за нежелания чиновников брать на себя ответственность за принятие решения.

Жесткий карантин решили не вводить в декабре из-за политических и экономических причин.

Такое мнение высказал политолог Петр Олещук в эфире канала "Украина 24". По его словам, введение локдауна отложили не по медицинским причинам, а из-за нежелания чиновников брать на себя ответственность за принятие решения.

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"Почему эти дни, а не другие? Решение о локдауне само собой довольно неприятное, люди не очень любят о нем вспоминать. И никому оно популярности не прибавит. Так что понятно, когда политики занимают такую позицию, что нужно отложить что-либо", — сказал он.

Также, по словам Олещука, одной из причин является состояние государственного бюджета.

"И есть экономические соображения, потому что в бюджете и так проблемы с наполнением, и в таких условиях любое противодействие экономике будет восприниматься очень негативно. Поэтому у нас вся эта история с локдауном превратилась в попытки отложить, попробовать альтернативы, попробовать другие варианты ...",- сказал он.

Когда в Украине введут локдаун

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Автор: Андрей Василюк