Острая фаза пандемии продлится до конца 2021 года, прогнозирует эксперт.

Ситуация с коронавирусом может улучшиться летом 2021 года, тогда же возможны ослабления карантина.

Такое мнение высказал председатель национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в эфире телеканала "Украина 24".

"Можно летом ожидать улучшения ситуации с COVID-19. Мы это чувствовали летом 2020 года. Но, по прогнозам ВОЗ, острая фаза пандемии будет длиться все же до конца 2021 года. Но это не значит, что не будут ослабляться карантинные мероприятия и жизнь не будет возвращаться к более привычному ритму", - отметил иммунолог.

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Он также рассказал, когда COVID-19 можно будет назвать сезонной инфекцией.

"Иммунитет у части населения Земли будет формироваться из-за болезни, но до коллективного иммунитета очень далеко. Часть населения будет вакцинирована и таким образом получит иммунитет. То есть когда мы говорим, что COVID-19 станет сезонной инфекцией, должен пройти еще год, то есть до конца 2021 мы говорим об острой фазе пандемии", - заявил Лапий.

Коронавирус в Украине: статистика

По состоянию на 29 декабря 2020 года в Украине зафиксировано еще 6 тысяч 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Также за прошедшие сутки госпитализировали 1 тыс. 298 человек, летальных исходов – 232, выздоровели – 16 тыс. 106 человек.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему в Украине стали делать меньше ПЦР-тестов на коронавирус.

В Минздраве заявили, что не планируют отменять или переносить усиление карантинных мероприятий в Украине с 8 по 24 января.

Накануне главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что украинцы будут постепенно возвращаться к обычной "докоранвирусной" жизни с апреля следующего года.

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Автор: Юрий Годован