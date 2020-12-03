Источник в СМИ отдельно подчеркнул, что речь идет именно об усиленном карантине, а не о локдауне. Логика такого варианта в том, что в январе деловая активность и так резко падает.

Усиленный карантин может быть введен с 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

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"Окончательного решения нет, это один из 3-4 рабочих вариантов", – сказал собеседник издания в Кабмине.

Источник отдельно подчеркнул, что речь идет именно об усиленном карантине, а не о локдауне. Логика такого варианта в том, что в январе деловая активность и так резко падает.

Кроме того, по словам собеседника издания, идею с усилением ограничений уже после Нового года якобы поддерживает президент Владимир Зеленский.

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Автор: УНИАН