Усиленный карантин может быть введен с 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет.
Об этом сообщили источники РБК-Украина.
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"Окончательного решения нет, это один из 3-4 рабочих вариантов", – сказал собеседник издания в Кабмине.
Источник отдельно подчеркнул, что речь идет именно об усиленном карантине, а не о локдауне. Логика такого варианта в том, что в январе деловая активность и так резко падает.
Кроме того, по словам собеседника издания, идею с усилением ограничений уже после Нового года якобы поддерживает президент Владимир Зеленский.
Локдаун в Украине: что известно
- 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что карантина выходного дня в Украине больше не будет. При этом правительство разрабатывает сбалансированное решение об усилении карантина в стране.
- Отметим, правительство сообщит о новых ограничениях за 7 дней до их введения.
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