Нардеп отметила, что полная остановка транспорта для Украины будет означать коллапс.

Ввести существенные ограничения на транспорт в рамках локдауна достаточно сложно, ведь для этого нужно разработать систему специальных пропусков.

Об этом в эфире Апостроф TV заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что полная остановка транспорта для Украины будет означать коллапс.

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"Конечно, в наиболее жесткие карантины в разных странах, например, в Китае, не работал ни один транспорт. Ни междугородное сообщение, ни общественный транспорт. Но, опять же, очевидно, Украине будет достаточно сложно ввести локдаун и для транспорта, потому что это фактически определенный коллапс",- отметила она.

По словам Кравчук, во время жесткого карантина в марте был эффект неожиданности, люди боялись, сейчас же привыкли к цифрам по заболеваемости. Даже если будет полный локдаун, каким-то образом людям нужно будет на работу выезжать.

"То есть это достаточно сложная система специальных пропусков. Для того, чтобы вводить локдаун на общественный транспорт, уже должна быть готова эта система - как кто доезжает. Как медсестра доезжает, как врач доезжает, как работник атомной станции или любых объектов ЖКХ доезжает на работу. Это не просто нажать на кнопку и все остановить", - подытожила нардеп.

Карантин в Украине

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Автор: Андрей Василюк