Эксперт рассказал, что срок инкубационного периода коронавируса составляет от 1 до 14 суток.

Военный эпидемиолог Сергей Кравченко заявил, что в Украине нужно вводить локдаун на два месяца.

Читайте также"Все очень просто": в ОП рассказали, когда власть может принять решение о локдаунеТакое мнение он высказал в эфире ток-шоу "Право на владу".

Комментируя слова главы МВД Арсена Авакова, который выступил за введение локдауна на три-четыре недели, Кравченко сказал, что тот прав лишь частично. По его мнению, в Украине необходимо ввести более длительный локдаун.

Эксперт рассказал, что срок инкубационного периода коронавируса составляет от 1 до 14 суток. Есть случаи, когда доходит до 21 суток. После проявления первых симптомов пациент заразен еще минимум 10 дней.

"То есть, мы должны к 21 дню приплюсовать еще 10 суток и все это перемножить на два... чтобы мы эффективно повлияли на развитие болезни и разорвали цепочку передачи болезни", – сказал он.

Он отметил, что локдаун в Украине необходимо вводить на два месяца.

Карантин в Украине: что известно

11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантин на территориях с оранжевым уровнем епіднебезпеки, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

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Автор: Людмила Жерновская