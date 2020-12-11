Нардеп отметила, что январь – это месяц пониженной активности бизнеса.

Решение правительства ввести локдаун с 8 до 24 января продиктовано не только эпидемиологическими соображениями, но и политическими.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко. Она отметила, что январь – это месяц пониженной активности бизнеса. Поэтому легче ввести полный локдаун.

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"Если говорить о датах - почему именно с 8 по 24 января – это не исключительно эпидемиологическое решение, на самом деле оно учитывает другие обстоятельства, в частности политические. Мы прекрасно знаем, что январь – это месяц пониженной активности бизнеса. Значительно легче ввести полный локдаун, когда люди все еще отдыхают и проводят больше времени дома", - отметила она.

Янченко также добавила, что полный локдаун дает два основных эффекта: "Во-первых, он дает возможность разорвать цепь заражения, когда люди сидят дома, не ездят в общественном транспорте, не ходят на работу, по магазинам – они меньше контактируют, меньше риск заболеть. Во-вторых, это помощь медицинской системе, учреждениям здравоохранения, чтобы они успели вылечить тех, кто к ним попал, и чтобы не поступали новые пациенты. Это логика, которой пользуются правительства всех стран".

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Автор: Андрей Василюк