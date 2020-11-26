Возможный жесткий локдаун в Киеве может предусматривать и закрытие метрополитена, считает глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан.
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Как сообщает «Сегодня» в своем Telegram-канале, такое заявление чиновник сделал в комментарии журналистам.
«Вопрос о закрытии метро в Киеве и наземного транспорта должен приниматься исключительно на уровне правительства, учитывая все эпидемиологические показатели», - отметил он.
При этом Рубан отметил, что введение локдауна – это уже безапелляционное решение. Оно просто необходимо странам со слабым первичным звеном по проведению противоэпидемиологических и профилактических мероприятий.
"В Украине такого звена фактически нет. Оно просто уничтожено предыдущим руководством МОЗ. В других странах эта система работает. Введение локдауна зависит от порогов заболеваемости и мощностей, в каждом конкретном регионе страны. Но вводить его нужно одновременно по всей стране. Решение должно приниматься на уровне государства, учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе", – отмечает Рубан.
В то же время чиновник пока не видит причин для введения локдауна в Киеве.
"В столице заполняемость коек и обеспеченность кислородом не превышает 60%. А вот для других регионов эта цифра уже превышает 90-100%. И там нужно вводить режимные мероприятия", – заключает Рубан.
Будет ли локдаун в Украине
- В Украине зафиксировано "рекордное" суточное количество новых инфицированных коронавирусом - более 15 тысяч человек.
- Аваков заявил о необходимости ввести в стране радикальный локдаун на три-четыре недели. По его словам, жестки меры нужно вводить как можно быстрее.
- Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская считает, что для эффективного результата локдаун в Украине необходимо вводить минимум на три недели. Она добавила, что система здравоохранения Украины уже трещит, хотя пока и выдерживает нагрузку.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовится к введению локдауна на новогодние праздники.
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