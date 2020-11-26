Чиновник пока не видит причин для введения локдауна в Киеве.

Возможный жесткий локдаун в Киеве может предусматривать и закрытие метрополитена, считает глава Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан.

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Как сообщает «Сегодня» в своем Telegram-канале, такое заявление чиновник сделал в комментарии журналистам.

«Вопрос о закрытии метро в Киеве и наземного транспорта должен приниматься исключительно на уровне правительства, учитывая все эпидемиологические показатели», - отметил он.

При этом Рубан отметил, что введение локдауна – это уже безапелляционное решение. Оно просто необходимо странам со слабым первичным звеном по проведению противоэпидемиологических и профилактических мероприятий.

"В Украине такого звена фактически нет. Оно просто уничтожено предыдущим руководством МОЗ. В других странах эта система работает. Введение локдауна зависит от порогов заболеваемости и мощностей, в каждом конкретном регионе страны. Но вводить его нужно одновременно по всей стране. Решение должно приниматься на уровне государства, учитывая эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе", – отмечает Рубан.

В то же время чиновник пока не видит причин для введения локдауна в Киеве.

"В столице заполняемость коек и обеспеченность кислородом не превышает 60%. А вот для других регионов эта цифра уже превышает 90-100%. И там нужно вводить режимные мероприятия", – заключает Рубан.

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Автор: Дмитрий Захаров