Секретарь СНБО заявил, что локдаун в Украине будет введен 100%.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет введен, пока обсуждаются возможные даты его введения - в декабре или со 2 января 2021 года.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Введение локдауна обсуждается уже не в первый раз. Локдаун, который мы вводили в прошлый раз, уже дал свои результаты - мы смогли подготовиться в определенной степени к тем процессам, которые нас ожидали по COVID-19", - заявил Данилов.

По его словам, то, что локдаун будет - это 100%, другое дело - когда.

"То, что локдаун будет в нашей стране вводиться - да, единственный вопрос - времени. Когда он будет вводиться - или в декабре, или будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз идет дискуссия со специалистами по этому поводу", - добавил Данилов.

Локдаун в Украине: что уже известно

По данным ряда СМИ, в Украине в декабре могут ввести жесткий карантин. Уже известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

В "Слуге народа" объяснили, что ввести существенные ограничения на транспорт в рамках локдауну достаточно сложно, ведь для этого нужно разработать систему специальных пропусков.

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Автор: Константин Гончаров