Власти сейчас рассматривают два сценария введения зимнего локдауна.

Эксперты предлагают властям различные модели введения зимнего локдауна – с учетом резервных возможностей медсистемы.

Об этом в комментарии НВ сообщил эпидемиолог Минздрава, осведомленный в консультациях по локдауну.

Власти сейчас рассматривают два сценария введение зимнего локдауну.

Первый предусматривает усиление карантина уже с начала 2021 года, однако в случае стремительного прироста инфицированных задействуют другой вариант – к новогодним празднованиям.

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По словам эксперта, с нынешними показателями вводить карантин, "например, со следующей недели или с 20 декабря, нет смысла", поскольку хранится, в частности, прочность коечного фонда.

Эксперты предлагают правительству ввести локдаун уже после Нового года на три недели. Поскольку на первую неделю января будет приходиться пиковая заболеваемость на коронавирус.

Обсуждают и второй сценарий – с конца декабря. Он призван не допустить скопления людей на празднованиях. В то же время эпидемиолог считает этот вариант менее вероятным. К нему вернутся, только если суточные показатели по инфицированию COVID-19 будут резко расти.

"Этот сценарий активно обсуждался в последнее время, но сейчас есть возможность регулировать эти вопросы другими путями и усилить контроль над соблюдением действующих ограничений: карантина выходного дня и отдельных ограничений, действующих для заведений общественного питания", – утверждает эксперт.

На Банковой журналистам подтвердили, что, помимо основной статистики Минздрава, будут пользоваться и мнением специалистов.

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Автор: УНИАН