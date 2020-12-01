Медик убежден, что эффект локдауна можно спрогнозировать, взглянув на опыт Европы.

Инфекционист Владимир Курпита считает, что наиболее эффективным локдаун будет, если его введут до Нового года и повторят уже в январе.

Об этом он рассказал в комментарии Obozrevatel TV.

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Медик убежден, что эффект локдауна можно спрогнозировать, взглянув на опыт Европы.

"Чехия и Бельгия, которые вводили жесткие ограничительные меры, тот же Израиль, через 2-3 недели получили существенное снижение заболеваемости", – рассказал Курпита.

По его мнению, лучше всего вводить локдаун уже сейчас, чтобы ослабить его накануне Нового года.

"Однако в январе нам однозначно пришлось бы еще один раз вводить ужесточения режима, поскольку во время новогодних праздников украинцы обычно собираются дома, где и происходит наибольшее количество заболеваний. У нас могла бы повториться та же ситуация, которая происходит сейчас", – отметил врач.

Локдаун в Украине: что уже известно

По данным ряда СМИ, в Украине в декабре могут ввести жесткий карантин. Уже известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

В "Слуге народа" объяснили, что ввести существенные ограничения на транспорт в рамках локдауна достаточно сложно, ведь для этого нужно разработать систему специальных пропусков.

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Автор: УНИАН