Виновником избыточной полноты, которая не поддается коррекции даже строгими диетами и спортом, вполне может быть снижение функции щитовидной железы – гипотиреоз. Как выявить это заболевание с помощью простых и недорогих лабораторных исследований – читайте в нашем материале.

Как сообщал недавно портал ТСН, гормональный разлад в 25% случаев становится причиной набора лишнего веса. В первую очередь это может быть связано именно со сбоем в работе щитовидки, когда она начинает "лениться", вырабатывая меньше гормонов, чем это необходимо в норме. Что это за гормоны? Они называются тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3).

Одна из задач гормонов Т4 и Т3 – контроль основного обмена в человеческом организме. Соответственно, когда уровень этих веществ патологически снижается при гипотиреозе – снижаются и основные метаболические функции, включая водный баланс. В результате этого накапливается лишняя жидкость, появляются отеки на руках, ногах и лице. Избыток воды провоцирует набор веса.

Главное, чего нельзя делать, обнаружив у себя повышенную отечность – пытаться "согнать" ее при помощи мочегонных препаратов. Первым делом необходимо сдать анализы на содержание в крови гормонов:

ТТГ (тиреотропного гормона)

FT3 (свободного трийодтиронина)

FT4 (свободного тироксина).

Кроме того, рекомендуется сдать анализ и на латентную (скрытую) инсулиновую резистентность – состояние, когда в организме понижается чувствительность к инсулину. Эта патология часто сопровождает гипотиреоз, но редко диагностируется на ранней стадии – а ведь она тоже способствует набору лишнего веса.

Важно понимать, что гипофункция (недостаточная функция) щитовидки – заболевание очень распространенное, особенно среди женщин. Но его симптомы часто бывают неспецифическими, что затрудняет диагностику: проблемы, развившиеся из-за гипотиреоза, нередко списываются на стресс, "неправильный" образ жизни и питания, возрастные изменения в организме и т. д.

Поэтому при неконтролируемом наборе лишних килограммов стоит в первую очередь проверить щитовидную железу, особенно если помимо избыточного веса присутствуют один или несколько из таких симптомов:

понижение иммунитета, учащение простуд;

проблемы с памятью, обучением;

"заторможенные" реакции;

апатия, дневная сонливость, чувство постоянной усталости, вялости;

выпадение волос, их сухость и повышенная жесткость;

огрубение, утолщение и иссушение кожи;

непереносимость низких температур, ощущение холода даже в тепле;

у женщин – вторичная аменорея (отсутствие менструаций, долгие задержки) и/или гиперменорея (очень обильные менструации);

запоры.

Помните, что все заболевания щитовидной железы, даже гораздо более серьезные, чем гипотиреоз, лечатся в наше время очень успешно. Но при этом крайне желательно "ловить" их на ранних стадиях – тогда терапия будет максимально эффективной и не слишком длительной.

Заботьтесь о своем организме, помогайте ему справляться с периодически возникающими проблемами и будьте здоровы!

Внимание! Самолечение может нанести вред вашему здоровью!

Автор: Иван Бойко