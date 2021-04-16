Министр напомнил, что в мае-июне ожидаются следующие поставки вакцин Pfizer.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов уверяет, что указ президента Украины Владимира Зеленского по всеобъемлющей иммунизации украинцев уже в этом году будет выполнен в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

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Говоря о вакцине Pfizer, министр отметил: "Сегодня первые 117 тыс. доз вакцины прибудут в Украину. Следующие партии - 10 млн доз вакцин Pfizer - по прямым поставкам ожидаем с мая-июня".

Степанов отметил, что в целом Украиной по поставкам от различных производителей законтрактовано 32 млн доз вакцин.

"И мы продолжаем контрактовать дальше", - добавил он.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине от коронавирусной болезни COVID-19 получили прививки 13520 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По словам министра, больше прививок зафиксировано во Львовской области (2 тыс. 650) и Киеве (1 тыс. 770), наименьшее - в Черкасской (165) и Киевской (97) областях.

С начала прививочной кампании привито 432 тыс. 817 человек.

Прививки проводились 138 мобильными бригадами по иммунизации и 578 пунктами прививки.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 уже записались 458 тыс. 153 человека.

Вакцинация от коронавируса в Украине

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Автор: Татьяна Поляковская