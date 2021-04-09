Врачи призвали украинских коллег не выписывать "глупости" пациентам.

Некоторые врачи назначают дорогостоящие и неэффективные лекарства для коронавирусных пациентов.

Об этом заявила медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на 1+1.

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"Есть вещи, которые зависят от нас. И это то, как мы назначаем антибиотики, как мы назначаем ужасную ересь. Мне коллеги прислали прямо с фотографиями, что и когда назначают людям. Чтобы мы прекратили, например, гонять пациентом за Ремдесивиром, Актемром и всем тем дорогим, что не работает при "ковиде". Прекращайте это все! Это не работает при "ковиде". Это дорого, это контрабанда", - сказала она.

Ее поддержал врач-реаниматолог из Израиля Борис Бриль. По его словам, каждый врач, который работает в стране, ставит свою печать — это его уголовная ответственность.

"У нас (в Израиле, - УНИАН) нет назначений по телефону. У нас нет лекарств без рецептов. Это безопасность пациента от меня. Мало ли, что я себе надумаю. Чтобы он посадил меня в тюрьму, у него есть моя печать, мой номер лицензии. Это большой стимул для того, чтобы ты не давал всякие глупости, а давал то, что доказано исследованиями", — отметил он.

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Автор: Виктория Гордиенко