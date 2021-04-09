Речь идет, в частности, о лекарственных средствах для оказания медицинской помощи при остром мозговом инсульте и при остром инфаркте миокарда.

Министерство здравоохранения предлагает расширить Национальный перечень основных лекарственных средств.

Читайте такжеВ Украине 5% людей живут с редкой болезньюКак передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк.

"Министерство здравоохранения подготовило проект постановления Кабинета министров Украины относительно расширения Национального перечня основных лекарственных средств", - отметила она.

Проект постановления сейчас находится на согласовании в центральных органах исполнительной власти, а затем будет представлен на рассмотрение на заседании правительства.

"Оно (расширение перечня - УНИАН), в первую очередь, обусловлено тем, что, начиная со второго квартала этого года, в стоимость медицинских услуг, которые будут оплачиваться Национальной службой здоровья Украины в рамках программы медицинских гарантий, будут входить лекарственные средства, которые ранее закупались централизованно Минздравом, а также другие препараты, необходимые для качественных медицинских услуг, в соответствии со спецификацией для медицинских услуг", - пояснила Садовьяк.

Так, в перечень предлагается включить ряд лекарственных средств, в частности, для оказания медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях, для лечения пациентов методом гемодиализа в амбулаторных условиях, для оказания медицинской помощи при остром мозговом инсульте, для предоставления медпомощи при остром инфаркте миокарда.

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Автор: Татьяна Поляковская