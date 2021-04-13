Недолегализация. Когда марихуана не наркотик

В конце прошлой недели многие украинцы успели порадоваться, что наша страна сделала еще один шаг в направлении цивилизации – Кабмин исключил некоторые препараты на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Но радость по поводу "легализации марихуаны" была преждевременной. И вовсе не потому, что любители забить "пятку" не смогут это сделать, как и прежде.

В постановлении правительства №324 от 7 апреля, в часности, говорится, что к веществам «изолированного канабидиола (изолята канабидиола)» государственный контроль устанавливаться не будет. Но оборот психотропных веществ Дронабинол, Набинол (синтетический канабиноид) и Набиксимолс (стандартизованный экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола) допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства таких медикаментов.

Глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в одной из соцсетей по этому поводу отметил: «Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен. Респект Кабмину. Больше нет оснований для фоток страдающих от боли детей, требующих немедленной легализации наркотиков. Правда, вопрос решен не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы».

Действительно, вопрос решен «не так». Но и от «фоток страдающих от боли детей» это решение Кабмина депутатов не избавит. К примеру, по словам Виктории Мостовенко, мамы маленькой девочки Софии с тяжелой формой эпилепсии, решение правительства «не дает никакой возможности тяжелобольным в Украине получить лекарства на основе медицинского каннабиса, которые эффективно облегчали бы их состояние или лечили». «Я не могу пойти в аптеку и приобрести препарат для моего ребенка, который страдает от эпилептических приступов, от спастики и от страшной боли», - отмечает она.

По словам главы Благотворительного фонда «100% Життя» Дмитрия Шерембея, сейчас ребенку, у которого эпилепсия, нужно пить от трех до семи наркотических таблеток, которые его, в конечном счете, могут превратить в овощ. «Капля масла CBD, так называемого медикамента из каннабиноидов, исключает наркотики, сокращает количество приступов», - отмечает он.

Кроме того, в Украине миллион человек с онкологией. «Во всем мире CBD применяется как бустер, средство успокоения, усиления эффекта от традиционной схемы лечения. Люди быстрее, легче, эффективней проходят курс химиотерапии... Во всем цивилизованном мире эти препараты используют при ПТСР. Десятки тысяч военных, участников боевых действий могут быстрее социализироваться и не «лечиться» алкоголем», - подчеркивает Дмитрий Шерембей.

По его словам, важный аспект принятого документа в том, что слово «каннабис» прозвучало в Украине в легальной форме. Но на этом, к сожалению, все.

«Содержание постановления - максимально отрицательное. Мы, как фонд, принимали участие в подготовке документа, знали все возможности и преимущества для пациентов, которые в постановление закладывались. Но за одну ночь в МОЗ все вычеркнули, оставили два химических соединения, которые производятся лабораторно и стоят дорого. Я не понимаю, кто считает разумным зайти в паллиативное отделение и сказать: «Ты знаешь, вместо препарата за 200 гривен у тебя будет за 20 тысяч долларов»», - рассказал он УНИАН.

По словам эксперта, следует понимать, что дороговизна препарата вовсе не означает его лучшей эффективности. К тому же, те препараты, которые «разрешил» Кабмин, не природные.

«Пятнадцать-двадцать лет назад был экспериментальный продукт, который выводила на рынок одна из фармкомпаний. Поскольку тогда не везде был легализован каннабидиол, была сделана попытка повторить его лабораторно. Повторять этот путь сейчас, это как делать искусственную нефть для производства бензина. Это чистый идиотизм, но мы понимаем его причины. Они кроются в очень понятных вещах. Мафия контролирует черный рынок каннабиса и на этом рынке теневой доход превышает 10 млрд. Им не выгодна легализация медицинского каннабиса, они не хотят лишаться черного нала», - убежден Дмитрий Шерембей.

На высокие цены разрешенных препаратов обращает внимание кандидат биологических наук, нейрофизиолог, ведущий научный сотрудник Института физиологии им. А. Богомольца Дмитрий Исаев. «Синтетический, разрешеный правительством каннабиноид «Набилон» стоит 2000 долларов за 50 капсул по 1 мг. Снять боль «Дронабинолом» – 500-600 долларов в месяц. Это цены в США, у нас следует умножать на три, а то и больше», - рассказал он УНИАН.

И любопытно, что, по его словам, компаний, которые смогут сделать разрешенные синтетические препараты без примесей – одна или две.

По словам Дмитрия Исаева, CBD - это не психоактивное вещество, но в подобных препаратах может быть немного ТГК (тетрагидроканнабинол, главный психоактивный компонент каннабиса, – УНИАН). И власти нужно было показать, какой допускается максимальный уровень ТГК. «Иначе могут «накрыть» любую партию CBD и сказать: «У вас тут наркотические вещества». И там действительно они могут содержаться на уровне тысячных, десятитысячных», - отмечает он.

Эксперт напоминает, что такой прецедент не так давно произошел с одной из компаний, торгующих препаратами из конопли. В одном из импортных препаратов якобы нашли - 0.008% ТГК. «Это на уровне погрешности прибора», - подчеркивает Дмитрий Исаев.

Однако еще один вопрос, о котором, по его мнению, следует говорить, - как купить эти препараты: «Кто будет выписывать рецепт на эти лекарства? Эти препараты в списке в строго контроля, там, где морфий. Чтобы их получить, нужен рецепт. Но кто его выпишет? У врача есть рекомендации, что выписывать, и в нынешних протоколах лечения - никаких каннабиноидов».

Дмитрий Исаев отмечает, что единственные, для кого что-то изменится – те, кто лечится за границей. «Скажем, к нам на конференции приезжает много иностранцев, у кого-то могут быть подобного рода препараты. До постановления Кабмина они считались наркотиками. Сейчас их заводят на законных основаниях. Но в итоге, какая «легализация» была, такая будет и дальше. Как ничего не было, так и нет», - считает Исаев.

Но добавляет, что пациентам придется бороться и дальше, как это делают во всем мире. Именно это заставит власть делать шаги в направлении цивилизации: «Власти сделали вынужденный шаг, и должны и дальше их делать».

Дмитрий Шерембей добавляет, что важной частью этого процесса можно назвать то, что в Комитете по вопросам охраны здоровья находится комплексная редакция законопроекта, который будет регистрироваться как закон, направленный на урегулирование доступа к медпрепаратам, производству их в Украине, производству сырья для них.

«Мы думаем, на следующей неделе комитет выскажет свою позицию и зарегистрирует этот законопроект. Он станет альтернативой постановлению Кабмина», - считает он.

Речь идет о законопроекте №4553, внесенным в Верховную Раду народным депутатом от «Голоса» Ольгой Стефанишиной. Этот документ разработан Украинской ассоциацией медицинского каннабиса с привлечением медиков, ученых, общественных организаций и юристов.

Впрочем, важно напомнить, что даже внесение подобного документа в повестку дня парламента не гарантирует его принятия. Так, Верховная Рада прошлого созыва пыталась урегулировать вопрос легализации каннабиса, в том числе для медицинских целей, но не успела. Законопроект №10313 депутаты должны были рассмотреть в сессионном зале 6 июня 2019 года, но в этот день руки до него так и не дошли.

«Новая власть» в лице президента Владимира Зеленского и спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова изначально высказывалась против легализации марихуаны, однако уже осенью 2020 года речь зашла о подготовке соответствующего законопроекта. В этой связи нельзя исключать, что как законопроект №4553, может стать альтернативой вышеупомянутому постановлению Кабмина, так и законопроект от «Слуг народа» может стать альтернативным законопроекту №4553.

Но в любом случае украинским чиновникам и политикам стоит напомнить, что медицинские исследования по всему миру показывают эффективность медпрепаратов на основе марихуаны для лечения и облегчения состояния пациентов при целом спектре заболеваний. А в прошлом году комиссия ООН по наркотическим средствам, в которую входят 53 государства, приняли рекомендации ВООЗ и исключили каннабис из категории особо опасных наркотиков. Правда, речь идет исключительно о марихуане, используемой в медицинских целях. И Украина во время этого голосования «воздержалась».

Влад Абрамов, Татьяна Урбанская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter