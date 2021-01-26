По словам министра, ежегодно онкозаболевание становится причиной смерти около 80 тысяч наших граждан.

Министерство здравоохранения планирует с 1 апреля расширить перечень медицинских услуг, которые пациент с онкологией может получить бесплатно, включив еще один пакет в Программу медгарантий - это лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинге.

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«На сегодняшний день на учете в учреждениях здравоохранения Украины находится около 1 млн пациентов с онкологическими заболеваниями. По данным Национального канцер-реестра, ежегодно онкозаболевание становится причиной смерти около 80 тысяч наших граждан. В то же время в 2019 году 35% всех случаев злокачественных новообразований были выявлены на третьей-четвертой стадии заболевания», - заявил он, добавив, что в Украине наблюдается очень мало раннего выявления онкозаболеваний.

По словам министра, если как можно раньше выявлять онкозаболевания, то в таком случае гораздо лучшим будет прогноз для такого пациента.

«Важная составляющая предоставления качественной медицинской помощи - это полноценное финансирование и реалистичные тарифы, основанные на реальной стоимости медицинских услуг, в которую входят все без исключения лекарственные средства, медицинские изделия, которые необходимы для лечения, чтобы на этом никто не экономил и достойная заработная плата медицинских работников, чтобы они могли действительно качественно предоставлять эту медицинскую помощь», - добавил Степанов, отметив, что Минздрав движется в этом направлении.

«В течение 2020 года и I квартала 2021 года Программой медицинских гарантий предполагалось два пакета предоставления медицинской помощи больным с онкологией... Во II и IV квартале 2021 года планируется добавить и расширить перечень пакетов, которые будут применяться. У нас новая Программа медицинских гарантий начнется с 1 апреля 2021», - заявил он.

Степанов отметил, что в Программе медицинских гарантий раньше было два пакета для помощи при онкозаболеваниях: химиотерапевтическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей в стационарных и амбулаторных условиях; радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями у взрослых и детей.

Также он добавил, что Минздрав планирует добавить еще третий пакет - лечение и сопровождение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями взрослых и детей в амбулаторных стационарных условиях.

«Это полностью новый пакет, он применяется и будет введен, потому что там есть соответствующее специфическое лечение, которое требует детализации. Его лучше ввести отдельным пакетом, мы планируем сделать с 1 апреля этого года», - отметил Степанов.

Лечение онкобольных в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения расширило перечень медпрепаратов для лечения онкобольных, которые будут закупать за бюджетные средства.

Так, Минздрав в этом месяце утвердил номенклатуры лекарственных средств, которые будут централизованно закупаться в 2021 году для лечения онкобольных, приняв во внимание около 30 предложений ведущих украинских онкологов и государственных медицинских экспертов.

По словам министра Степанова, в перечень существующих 67 лекарственных средств добавили 9 новых позиций. Это лекарственные средства второй и третьей линии, которые будут использоваться при лечении рака молочной железы, пациентов с раком крови, при миеломе и опухоли головного мозга.

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Автор: Константин Гончаров