Врач говорит, что витамины могут уменьшить воспаление в организме, но они не противодействуют коронавирусу.

В последнее время интернет пестрит советами различных экспертов по лечению коронавируса. Впрочем, эффективных препаратов, способных эффективно одолеть COVID-19, нет.

Об этом ТСН.uа рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

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"Сам коронавирус сейчас не имеет эффективного лечения. То есть препаратов, которые эффективно, качественно уничтожают вирус, не существует. Есть один препарат, который показал какую-то минимальную эффективность и его рекомендуют применять, но в первые дни заболевания и еще один препарат, который у нас широко не используется. Но его стоимость — несколько тысяч долларов, и это часто не по карману государству", — говорит Тарас Жиравецький.

Он добавляет, что государство не успевает за новинками на медицинском рынке, пока закупают один препарат, появляется другой.

"Уничтожить коронавирус сейчас мы не можем. Никакие препараты в плане иммуномодуляторов, иммуностимуляторов, то есть каких-то витаминов не могут уничтожить вирус и предотвратить заражение — это четко надо понимать. Что касается рецептов, которые выписывают коллеги, инфекционисты, пульмонологи, которые также лечат амбулаторных пациентов — очень многие препараты, которые не работают, а более психоподдержка. Например, витамин D в больших дозах, и С, и цинк, и еще куча разных амиксинов, новеринов, то есть иммуномодуляторов украинского производства, которые в принципе не работают, но к сожалению, в рецептах существуют для успокоения пациентов. Потому что у нас, если врач ничего не назначил, значит врач некомпетентен", — говорит медик.

По его мнению, витамины могут сделать легкий детокс, немного уменьшить воспаление в организме, но это не противодействие коронавирусу. Кроме того, они могут и навредить.

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"В случае передозировки витамина С, мы можем получить в почках образования оксолатов, то есть, камни в почках. Тошнота может возникать — это то, что я подчеркиваю. Врач назначил ряд препаратов, часть из которых являются базовыми, которые хорошо стабилизируют пациента, затем он принимает цинк и дальше рвота всеми теми препаратами. Далее просто отказывается их принимать, потому что он не знает, что стало причиной", — говорит Тарас Жиравецкий.

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Автор: УНИАН