Заполненность коек в коммунальных медучреждениях столицы составляет 52%.

В стационарах Киева на сегодня лечатся свыше 2,1 тыс. больных COVID-19, из них 1,4 тыс. получают кислородную терапию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"Не уменьшается, к сожалению, в столице количество больных, нуждающихся в госпитализации, и пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2 тыс. 131 больной на коронавирус, из них 19 детей, 1 тыс. 158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1 тыс. 401 человек. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной", - отметил Кличко.

По его словам, заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 52%.

Как сообщал УНИАН, Киев подготовил в целом около 4,5 тыс. коек для приема больных COVID-19.

По состоянию на 25 ноября подачей кислорода было оборудовано 1 тыс. 639 больничных коек. По словам Кличко, до конца года количество коек с поставкой кислорода планируется увеличить до более 3,5 тыс.

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1374 человек. В общем подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 76750. В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 79 пациентов, другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Автор: Инна Андалицкая