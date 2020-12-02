При лечении коронавируса в Украине зачастую применяют антибиотики, что является небезопасным для здоровья.
Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире канала "Украина 24".
"Это грубое невежество. Даже школьник со школьной скамьи знает, что на вирус антибиотик не работает. Откуда этот массовый психоз взялся? Кто это придумал, этот клич бросил – лечить вирусное заболевание антибиотиками? Для меня до сих пор загадка. Мы сказали об этом еще весной, кричали во все рупоры, в которые можно было", - сказал он.
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Лечение коронавируса антибиотиками, поясняет врач, – "это очень грозная ловушка".
"Вся эта профилактика на коронавирус, которая была популяризирована в соцсетях, сыграла очень злую роль. В лучшем случае это просто транзитом проходит человек, и нет никакого эффекта. А в худшем случае, это не просто не помогло, а ухудшило состояние. У людей был шанс переболеть естественным путем, и имунная система бы справилась – антибиотики испортили этот шанс", - объяснил инфекционист.
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