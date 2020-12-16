Случаи повторного инфицирования SARS-CoV-2 фиксировали и в Украине.

Некоторые исследования ученых показывают, что у большинства людей, перенесших коронавирус, вырабатываются антитела. Однако уровни этих антител могут быть разными: у пациентов с тяжелой формой заболевания — выше, а у тех, у кого было легкое или бессимптомное течение заболевания, — ниже.

Точных данных, какие уровни антител необходимы для защиты и как долго эти антитела сохраняются в организме, еще нет, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Вероятно, в группе риска повторного заражения новым коронавирусом есть люди, перенесшие заболевание в легкой форме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что иммунитет к другим коронавирусам, вызывающим обычные простудные заболевания, SARS-CoV-1 и вируса, который вызывает ближневосточный респираторный синдром (MERS), со временем снижается, как и в случае других заболеваний.

Читайте такжеВ Минздраве рассчитывают, что Украина получит первые дозы вакцины от коронавируса в февралеТакже в ЦОЗ пояснили, может ли повторное заражение произойти из-за мутации вируса.

"Сейчас вирус SARS-CoV-2 претерпел очень незначительные мутации, и его изменения пока не сказываются на эффективности имеющихся средств диагностики, лекарственных препаратов и разрабатываемых вакцин", - говорится в сообщении.

Случаи повторного инфицирования SARS-CoV-2 фиксировали и в Украине - 0,25% от общего количества инфицированных с начала пандемии. Но на сегодня в Украине не было исследований, которые бы подтвердили, что эти вирусы генетически отличаются между собой.

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Повторное инфицирование коронавирусом в Украине: что известно

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что случаи повторного заболевания коронавирусной болезнью обнаружили уже в некоторых областях.

"Мы начали фиксировать таких больных, которые во второй раз болеют COVID-19, и в Черновицкой области, и в Кировоградской области, и в других областях. Это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад. И сейчас они заболели во второй раз", - отметил он.

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Автор: Ольга Робейко