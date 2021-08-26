Кроме Украины, это также Чехия и Польша.

В Киевской школе экономики (KSE) заявили, что сейчас только три из 15 крупных стран Европы не имеют признаков вспышки COVID-19 в частности Украина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, сейчас уровень заболеваемости в мире не спадает.

В частности, Европа сейчас снова возвращается к максимальному значению текущей волны коронавируса, Азия начала демонстрировать небольшой тренд на убывание, а остальные континенты - либо стабильны, либо продолжают сильно расти, как Северная Америка.

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"Этот рост очень опасен в Европе, потому что это плато на максимальных отметках длится уже более месяца - это может означать новые "ковидные" взрывы, то есть вспышки заболеваемости. Сейчас новая страна добавилась к явной вспышке - это Германия... И мы видим уже потерю контроля над распространением заболеваемости в Германии, не полную потерю, а ухудшение контроля над распространением заболеваемости", - отметил Ганиченко.

Он уточнил, что Украина сейчас находится на относительно стабильных показателях, ведь, как и в течение прошлых недель, она занимает 12-е место по уровню заболеваемости в Европе.

По прогнозам экспертов, ожидается, что на следующей неделе Румыния обойдет Украину и переместится на 12-е место, ведь в этой стране уже наблюдаются первые признаки вспышки.

"Сейчас только 3 из 15 стран Европы с населением в более 10 млн не имеют признаков вспышки - это Украина, Чехия и Польша. В остальных крупных европейских странах - их 12 - мы уже говорим либо о начале вспышки (Румыния), либо уже о явной вспышке (остальные 11 стран)", - рассказал он.

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Автор: Антонина Доломанжи