Он отметил, что многие специалисты говорят о том, что можно было разработать новые рекомендации по вентиляции в помещениях.

За все время пандемии украинская власть ничего, кроме общих рекомендаций о масках, антисептиках и социальной дистанции, так и не придумала. Хотя можно было бы разработать рекомендации по вентиляции в помещениях, в частности, в школах, больницах, общественном транспорте и тому подобное.

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Такое мнение высказал врач-инфекционист Андрей Алферов в эфире телеканала «Украина 24». «С точки зрения медицины и эпидемиологии, для того, чтобы разорвать цепочку передачи вируса от источника к новому еще не больному человеку, это абсолютно обоснованно, локдаун помог бы. Но нам, начиная с апреля, власти говорят одно и то же: социальная дистанция, маски, антисептики - и все. Более чем за полгода, мне кажется, помимо этих рекомендаций и угрозы введения жесткого локдауна можно было разработать что-то более существенное», - заявил врач.

Он отметил, что многие специалисты говорят о том, что можно было разработать новые рекомендации по вентиляции в помещениях, в частности, в школах, детсадах, больницах, общественном транспорте и тому подобное - там, где чаще всего происходит скопление людей. Но этого не было сделано.

"Ввели больше недели назад карантин выходного дня при том же работающем транспорте. Средний инкубационный период инфекции - грубо говоря, неделя. А сколько больных за прошедшие сутки? Около 13 тыс. И возьмем неделю назад - около 12 тыс. Прошла неделя, должны уже появиться какие-то результаты, но мы видим, что этого нет», - отметил Алферов.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

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Автор: Андрей Василюк