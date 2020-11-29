Коронавирусная статистика за сутки в Украине: почти 13 тысяч новых случаев, 120 смертей

Всего в Украине за все время пандемии заболели более 722 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter