За минувшие сутки, 28 ноября, в Украине обнаружили 12 978 новых случаев коронавирусной болезни. 120 случаев стали летальными.
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Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, заболели 599 детей и 408 медработников.
28 ноября был госпитализирован 1561 коронавирусный больной. Выздоровели 4 243 человека.
Осуществлено тестирований за сутки - 49 180 (в частности методом ПЦР – 39 233, методом ИФА – 9 947).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 722 679 человек;
- выздоровело - 339 378 человек;
- летальных исходов - 12 213;
- проведено ПЦР-тестирований - 4 502 482.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.
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