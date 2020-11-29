Ситуация с коронавирусом в Украине / УНИАН

За минувшие сутки, 28 ноября, в Украине обнаружили 12 978 новых случаев коронавирусной болезни. 120 случаев стали летальными.

Читайте такжеВ Одессе для лечения больных с коронавирусом открыто новое отделение

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, заболели 599 детей и 408 медработников.

28 ноября был госпитализирован 1561 коронавирусный больной. Выздоровели 4 243 человека.

Осуществлено тестирований за сутки - 49 180 (в частности методом ПЦР – 39 233, методом ИФА – 9 947).

За все время пандемии в Украине:

  •  заболело - 722 679 человек;
  •  выздоровело - 339 378 человек;
  •  летальных исходов - 12 213;
  •  проведено ПЦР-тестирований - 4 502 482.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1740), Одесской (1280), Днепропетровской (1164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Больше новостей о коронавирусе

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров