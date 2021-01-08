Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком (131), Оболонском (73) и Деснянском (58) районах.

В столице коронавирус за прошедшие сутки выявили еще у 438 киевлян, умерли - 11.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

«Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 438. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 тыс. 052 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 116 тыс. 469», - сообщил Кличко.

Мэр уточнил, что за прошедшие сутки заболели 238 женщин, 179 мужчин, 21 ребенок. Заболели, в частности, 19 медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 42 пациента, отстальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 126 человек, всего с начала пандемии - 42 тыс. 336.

По данным Кличко, больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявили в Дарницком (131), Оболонском (73) и Деснянском (58) районах.

Коронавирус в Украине: последние данные

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 5 тыс. 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 166 детей и 179 медработников.

7 января госпитализировали 2 тыс. 402 человека, умерли - 83, выздоровели - 5 тыс. 131.

За все время пандемии в Украине заболели 1 млн 105 тыс. 169 человек, выздоровели - 778 тыс. 345 человек, умерли - 19 тыс. 588. Проведено 5 млн 733 тыс. 555 ПЦР-тестирований.

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Автор: Светлана Закелова