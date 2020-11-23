Специалист успокаивает, что большинство переболеет легко, 2-3 дня повышенной температуры, или вообще бессимптомно.

Коронавирус в Украине не сбавляет своих оборотов и многие люди поддаются панике. Подхватить вирус не хочет никто, поскольку никто не знает, чем для него это может закончиться. Все боятся заболеть и не выздороветь, а также опасаются за здоровье своих близких.

Медики настоятельно не рекомендуют паниковать. Врачи уверяют, что 80% населения переболеет в легкой форме, а некоторые вообще без симптомов.

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"Мы все переболеем и это не конец света! Большинство переболеет легко, 2-3 дня повышенной температуры, или вообще бессимптомно и все! Сейчас общество находится в паническом настроении и когда заболеет, думает что все, жизнь закончена. Нет. Все идет, как должно идти, мы все получаем коллективный иммунитет! Человек привыкает ко всему ", - рассказал в Facebook врач из Глухова Сумской области Евгений Скрипник.

По словам медика, люди должны понять, что в принципе коронавирус — это обычная простуда, ОРВИ, один из видов гриппа. Он рекомендует меньше смотреть телевизор и максимально получать положительные эмоции, ведь это все равно закончится.

"Как говорится, если не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней. Чтобы уменьшить тревогу, нужно принять ситуацию. Заболели? Ну и что. Будут у вас антитела! Ухудшение состояния, обратитесь к врачу. Но не паникуйте. Смотрите положительные фильмы, читайте книги, меньше смотрите новости и телепередачи о коронавирусе, получайте положительные эмоции. Все равно карантин закончится, и все мы будем здоровы. Живите сознательно и думайте положительно ", — советует украинцам Евгений Скрипник.

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Автор: Виктория Гордиенко