Среди прочего, на моральное состояние медиков влияет сложность прогнозирования течения коронавирусной болезни.

Врачи, которые работают с больными COVID-19, довольно часто эмоционально и физически истощены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров.

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«Большинство больниц «первой очереди» работают с больными COVID-19 уже год. Усталость медицинского персонала уже колоссальная. Медицинский персонал достаточно удовлетворительно держал усталость в течение 3-4 месяцев. Но когда эта ситуация продолжается более года, то многие подумывает увольняться. Я общался с коллегами, и они говорят «уже не хочется тех денег», несмотря на адекватные зарплаты, которые намного выше, чем у других врачей», - сказал Дубров.

Также он добавил, что на моральное состояние врачей влияет и тот фактор, что достаточно сложно прогнозировать течение заболевания.

«Тебе кажется, что пациент уже выздоравливает, но часто бывает так, что резко ухудшаются показатели, снижается сатурация, и психологически это не может не влиять на врача», - сказал Дубров.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине 4 апреля было выявлено более 10,1 тыс. новых случаев коронавирусной болезни, госпитализированы 3 тыс. 275 человек, умерли 254 человека.

На сегодняшний день в «красной» зоне эпидемической опасности находятся Киев и 10 областей.

На прошлой неделе в Украине фиксировали «антирекорды» по количеству больных COVID-19 - их количество превышало по 20 тыс. человек, в 22 областях были превышены показатели госпитализации.

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Автор: Дмитрий Хилюк