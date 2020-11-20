Сейчас здесь - 180 мест, еще столько же обещают открыть до конца года.

На территории больницы скорой помощи во Львове открыли новое коронавирусное отделение почти на 200 коек, которое оборудовали за две недели.

Деньги на это собрали местные предприниматели, сообщается в сюжете ТСН.

Ранее это помещение арендовал медицинский колледж и часть здания вообще не использовалась. Когда мест для инфицированных коронавирусом перестало хватать, мэрия попросила это помещение обратно. Но сразу разместить здесь больных было невозможно. Местные предприниматели дали деньги на материалы и оплатили работу строителей.

Сейчас здесь - 180 мест, еще столько же обещают открыть до конца года. Палаты открывают по мере готовности.

"Несколько дней назад открыли 50 коронавирусных коек. В настоящее время они уже все заняты, кроме одной-двух кроватей. Сейчас мы каждый открываем поэтапно 50-70 коек, сегодня открыт зал на 130-150 койко-мест", - говорит директор Львовской больницы скорой помощи Олег Самчук.

Сейчас приглашают на работу медсестер, ведь объемы очень увеличились. Здесь лечат больных средней тяжести - для них есть не только кровати, но и все необходимое медицинское оборудование.

"Обеспечены концентраторами, сделаны кислородные точки, с переносным УЗИ-аппаратом, рентген-аппаратом. Хотим обеспечить львовянам гарантии - если будет увеличение пациентов с COVID-19, то они должны знать, что у нас есть места", - говорит заместитель медицинского директора Львовской больницы скорой помощи Наталия Мотринец.

Сегодня только в этой больнице скорой помощи - около 300 пациентов с коронавирусом, но инфицированных становится все больше.

Только за последние сутки во Львовской области почти 700 подтвержденных случаев. Это рекордное количество больных, поэтому строители будут работать посменно и днем, и ночью пока все отделения не отремонтируют.

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Автор: УНИАН