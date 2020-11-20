На территории больницы скорой помощи во Львове открыли новое коронавирусное отделение почти на 200 коек, которое оборудовали за две недели.
Деньги на это собрали местные предприниматели, сообщается в сюжете ТСН.
Ранее это помещение арендовал медицинский колледж и часть здания вообще не использовалась. Когда мест для инфицированных коронавирусом перестало хватать, мэрия попросила это помещение обратно. Но сразу разместить здесь больных было невозможно. Местные предприниматели дали деньги на материалы и оплатили работу строителей.
Сейчас здесь - 180 мест, еще столько же обещают открыть до конца года. Палаты открывают по мере готовности.
"Несколько дней назад открыли 50 коронавирусных коек. В настоящее время они уже все заняты, кроме одной-двух кроватей. Сейчас мы каждый открываем поэтапно 50-70 коек, сегодня открыт зал на 130-150 койко-мест", - говорит директор Львовской больницы скорой помощи Олег Самчук.
Сейчас приглашают на работу медсестер, ведь объемы очень увеличились. Здесь лечат больных средней тяжести - для них есть не только кровати, но и все необходимое медицинское оборудование.
"Обеспечены концентраторами, сделаны кислородные точки, с переносным УЗИ-аппаратом, рентген-аппаратом. Хотим обеспечить львовянам гарантии - если будет увеличение пациентов с COVID-19, то они должны знать, что у нас есть места", - говорит заместитель медицинского директора Львовской больницы скорой помощи Наталия Мотринец.
Сегодня только в этой больнице скорой помощи - около 300 пациентов с коронавирусом, но инфицированных становится все больше.
Только за последние сутки во Львовской области почти 700 подтвержденных случаев. Это рекордное количество больных, поэтому строители будут работать посменно и днем, и ночью пока все отделения не отремонтируют.
Коронавирус: важно знать каждому
- Симптомы коронавируса по дням, течение болезни
- Болеют ли дети коронавирусом, какие при этом у них симптомы
- Какая температура тела чаще всего при коронавирусе
- Симптомы воспаления легких при коронавирусе
- Пропало обоняние - верный симптом коронавируса
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram