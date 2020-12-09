По словам волонтера, в регионе существует дефицит кислородных концентраторов.

Во Львовской области в последние недели увеличилось число заболевших коронавирусом, однако в целом регион справляется с пандемией.

Как пишет "Обозреватель", об этом рассказали местные волонтеры.

Впрочем, проблемы есть. По словам волонтера Натальи Липской, чтобы освободить побольше мест в больницах, во Львове после болезни довольно часто выписывают кислородозависимых пациентов, нуждающихся в кислородных концентраторах.

Коронавирус: важно знать каждому

"Люди болеют, и болеют очень много. У меня на выходных телефон краснел. Но критических проблем с госпитализацией по Львову я не слышала. Из больниц часто выписывают кислородозависимых, из-за чего образовались очереди на кислородные концентраторы. Вроде уже пришли средства на установку кислородных станций по больницам, но это же займет время. Поэтому я за установление генераторов кислорода, иначе это будет вечная проблема и мы постоянно будем зависеть от логистики. Как было в Мукачево на выходных – машина с баллонами не доехала, больных пришлось эвакуировать в Ужгород", – рассказала волонтер.

Коронавирус в Украине: другие новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован