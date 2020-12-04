Председатель ВР предполагает, что уже более 150 народных депутатов переболели COVID-19.

По состоянию на 4 декабря COVID-19 болеют 26 народных депутатов и 67 работников аппарата Верховной Рады.

Читайте такжеВ Україні за два місяці на грип та ГРВІ перехворіли майже 4% населення - Центр громадського здоров'яКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

Он предполагает, что на сегодняшний день уже более 150 депутатов переболели, но при этом уточнил, что точную цифру не знает.

Разумков напомнил, что и сам переболел COVID-19.

"Болезнь довольно коварная и главная проблема - она ​​возвращается. Поэтому сказать, что ты только переболел и уже все прошло. Нет, к сожалению, даже в парламенте есть народные депутаты, которые уже болели по второму разу", - добавил он.

Ситуация с коронавирусом

В Украине за сутки выявлен 15131 новый заболевший COVID-19.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвержден 787891 случай коронавирусной инфекции. При этом 397809 человек выздоровели, а 13195 случаев – летальные.

В Украине обновили список стран "зеленой" и "красной" зоны. По прибытию из Франции больше не нужно проходить самоизоляцию.

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Автор: Надя Пришляк