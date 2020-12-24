Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что в связи с пандемией парламент снизил темпы принятия решений.

Более 33% народных депутатов переболели или в настоящее время болеют COVID-19.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал в интервью телеканалу "Рада".

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Он отметил, что в связи с пандемией парламент снизил темпы принятия решений.

"И вы видите, что это влияет не только на работу Верховной Рады, а в целом и на режим существования государства, и режим существования мира. Потому что COVID достаточно сильно повлиял в целом и на экономику, и на политическую ситуацию, и на глобальное восприятие мира", - добавил Разумков.

По его словам, если говорить о деятельности парламента, интенсивность работы депутатов на пленарных заседаниях, то она снизилась, но депутаты работают в комитетах, а также с избирателями.

"Мне кажется, что парламент - это институция, которая больше всего переболела в этом государстве. Потому что более 33% народных депутатов Украины или переболели, или болеют по состоянию на сегодня на COVID-19", - отметил председатель ВР.

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Автор: Надя Пришляк