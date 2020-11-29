Нардеп отметила, что особо не хватает спикера парламента Дмитрия Разумкова и вице-спикера Руслана Стефанчука, которые тоже сейчас на больничном.

Народных депутатов сейчас не хватает для нормальной работы парламента. Многие из них сейчас болеют COVID-19.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала народный депутат из фракции "Слуга народа" Елена Мошенец. Она отметила, что особенно не хватает спикера парламента Дмитрия Разумкова и вице-спикера Руслана Стефанчука, которые тоже сейчас на больничном.

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"Выйдет ли Дмитрий Разумков в понедельник на работу? Мы на это все надеемся. Помним о том, что последний тест у него был все-таки положительный. По моему мнению, выздоровление Разумкова и Стефанчука имело бы большое значение. Это очень важно, поскольку они являются выходцами из монобольшинства, монобольшинство во многих вопросах ориентируется на них", - рассказала Мошенец.

По ее словам, последняя пленарная неделя показала, что "депутатов физически не хватает".

"Многие из нашей фракции болеют. Как-то не смогли согласовать в руководстве фракции, чтобы поработать всю неделю. Поэтому, надеюсь, когда все будут здоровы и физически присутствовать, эффективность нашей работы возрастет", - сказала депутат.

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Автор: Андрей Василюк