В понедельник, 1 декабря, коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 13141 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения на своей странице в Facebook.
В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 1447 человек; летальных случаев – 169; выздоровели – 13882 человека; проведено тестирований – 67626 (в частности методом ПЦР – 44445, методом ИФА – 23181).
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За все время пандемии в Украине заболели – 758264 лица; выздоровели – 369054 лица; летальных случаев – 12717; проведено ПЦР-тестирований – 4607034.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев – 74012 случаев;
- Винницкая область – 17715 случаев;
- Волынская область - 24791 случай;
- Днепропетровская область – 40148 случаев;
- Донецкая область - 23752 случая;
- Житомирская область - 30233 случая;
- Закарпатская область – 23646 случаев;
- Запорожская область – 32555 случаев;
- Ивано-Франковская область – 37546 случаев;
- Киевская область - 39503 случая;
- Кировоградская область – 5506 случаев;
- Луганская область - 6467 случаев;
- Львовская область – 47477 случаев;
- Николаевская область – 19448 случаев;
- Одесская область – 46985 случаев;
- Полтавская область – 23291 случай;
- Ровенская область – 31798 случаев;
- Сумская область - 30354 случая;
- Тернопольская область – 28375 случаев;
- Харьковская область – 56361 случай;
- Херсонская область – 10659 случаев;
- Хмельницкая область – 30228 случаев;
- Черкасская область – 24046 случаев;
- Черновицкая область – 34150 случаев;
- Черниговская область – 19218 случаев.
Карантин в Украине
- 11 ноября Кабмин принял решение о введении карантина выходного дня с 14 ноября.
- Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.
- 17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.
- 25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.
- В правительстве начали говорить о так называемом "интеллектуальном локдауне". По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии,
так называемый "интеллектуальный локдаун" предусматривать выход из него регионов в разное время.
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