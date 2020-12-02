В частности, COVID-19 заболели 744 ребенка и 579 медработников.

В понедельник, 1 декабря, коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 13141 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения на своей странице в Facebook.

В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 1447 человек; летальных случаев – 169; выздоровели – 13882 человека; проведено тестирований – 67626 (в частности методом ПЦР – 44445, методом ИФА – 23181).

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За все время пандемии в Украине заболели – 758264 лица; выздоровели – 369054 лица; летальных случаев – 12717; проведено ПЦР-тестирований – 4607034.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 74012 случаев;

Винницкая область – 17715 случаев;

Волынская область - 24791 случай;

Днепропетровская область – 40148 случаев;

Донецкая область - 23752 случая;

Житомирская область - 30233 случая;

Закарпатская область – 23646 случаев;

Запорожская область – 32555 случаев;

Ивано-Франковская область – 37546 случаев;

Киевская область - 39503 случая;

Кировоградская область – 5506 случаев;

Луганская область - 6467 случаев;

Львовская область – 47477 случаев;

Николаевская область – 19448 случаев;

Одесская область – 46985 случаев;

Полтавская область – 23291 случай;

Ровенская область – 31798 случаев;

Сумская область - 30354 случая;

Тернопольская область – 28375 случаев;

Харьковская область – 56361 случай;

Херсонская область – 10659 случаев;

Хмельницкая область – 30228 случаев;

Черкасская область – 24046 случаев;

Черновицкая область – 34150 случаев;

Черниговская область – 19218 случаев.

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Автор: Денис Прядко