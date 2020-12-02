За минувшие сутки госпитализированы 1447 человек / фото УНИАН, Сергей Чузавков

В понедельник, 1 декабря, коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 13141 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения на своей странице в Facebook.

В частности, заболели 744 ребенка и 579 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы 1447 человек; летальных случаев – 169; выздоровели – 13882 человека; проведено тестирований – 67626 (в частности методом ПЦР – 44445, методом ИФА – 23181).

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За все время пандемии в Украине заболели – 758264 лица; выздоровели – 369054 лица; летальных случаев – 12717; проведено ПЦР-тестирований – 4607034.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 74012 случаев;
  • Винницкая область – 17715 случаев;
  • Волынская область - 24791 случай;
  • Днепропетровская область – 40148 случаев;
  • Донецкая область - 23752 случая;
  • Житомирская область - 30233 случая;
  • Закарпатская область – 23646 случаев;
  • Запорожская область – 32555 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 37546 случаев;
  • Киевская область - 39503 случая;
  • Кировоградская область – 5506 случаев;
  • Луганская область - 6467 случаев;
  • Львовская область – 47477 случаев;
  • Николаевская область – 19448 случаев;
  • Одесская область – 46985 случаев;
  • Полтавская область – 23291 случай;
  • Ровенская область – 31798 случаев;
  • Сумская область - 30354 случая;
  • Тернопольская область – 28375 случаев;
  • Харьковская область – 56361 случай;
  • Херсонская область – 10659 случаев;
  • Хмельницкая область – 30228 случаев;
  • Черкасская область – 24046 случаев;
  • Черновицкая область – 34150 случаев;
  • Черниговская область – 19218 случаев.

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Автор: Денис Прядко