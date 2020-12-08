Госпитализировали 1 319 больных, умерли 195 человек.

В Украине за сутки выявлено 10 тысяч 811 новых случаев COVID-19, а выздоровели - 12 тысяч 860 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Читайте также"Самое главное - всем выжить": медик рассказала, когда будет побежден коронавирусНа прошлой неделе впервые за долгое время количество выздоровевших превысило число заболевших. 3 декабря выздоровело рекордное количество людей - 15372 в сутки. При этом заболеваемость держится на высоком уровне.

«Количество выздоровевших за эти сутки - 12 тысяч 860, эта цифра превышает количество заболевших», - отметил он.

В частности, заболели 520 детей и 512 медработников.

По данным министра, госпитализированы 1319 больных, умерли - 195, выздоровели - 12860.

По его данным, за вчера сделали 55070 тестирований, в частности методом ПЦР - 30718, методом ИФА - 24352.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1475), Одесской (1043), Запорожской (948), Полтавской (916) и Черкасской (746) областях.

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Автор: Тамара Отовская